Kars'ta Otomobil-Motosiklet Kazası

20.10.2025 09:28
Kars'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Kars'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, İnönü Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa kavşağında meydana geldi. İnönü Caddesi'nden GAMP Caddesi'ne seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken, motosiklet ise otomobilin altında kaldı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralanmazken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnönü Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Cadde kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı. - KARS

Kaynak: İHA

