Kars'ta Piknik Tüpü Faciası Önlenerek İtfaiye Tarafından Müdahale Edildi

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Kars'ta bir evde yemek yapmak için yakılan piknik tüpü alev aldı. Alev alan piknik tüpünü patlamak üzereyken dışarıya çıkartan itfaiye ekipleri, faciayı önledi.

Olay, Kars merkez Paşacayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş yemek yapmak için piknik tüpünü yaktı. Bir anda tüp alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan tüpü kaparak dışarıya çıkardı ve üzerini bezle kapatıp söndürdü. Maddi hasarın yaşanmadığı yangında tüpün patlamasını önleyen itfaiye ekipleri muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. O anlar ise anbean cep telefonuyla kaydedildi. - KARS