Kars\'ta Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu.

Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Alemköy'de etkili olan kuvvetli rüzgar kısa sürede fırtınaya dönüştü. İlçe genelinde etkisini artıran sert rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İsa Yümlü'ye ait evin çatısı fırtınanın şiddetine dayanamayarak yerinden söküldü.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanan çatı, metrelerce uzağa savruldu. Çatıdan kopan parçalar çevreye dağıldı. Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar korkulu anlar yaşarken, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Fırtına nedeniyle köyde elektrikler kesilirken, elektrik şirketi ekipleri kısa süre de elektrik arızalarını giderek köye yeniden elektrik verdi. Olayla ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi. - KARS