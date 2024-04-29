Kars\'ta Silah Ticareti Yapan 4 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Kars'ta silah ticareti yapan 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars İl jandarma Komutanlığı'nca silah tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince Digor ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçen jandarma önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kars Jandarma Komutanlığı'na bağlı 12 ekip, 65 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheli E.Ö., K.B.Ö., I.Ö. ve M.F.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada; 4 tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS