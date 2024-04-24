Kars'ta Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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Kars'ta Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Kars\'ta Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Akyaka'da silah ve mühimmat ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

24.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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Kars'ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 adrese, 15 ekip ve 60 jandarmanın katımlıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda Akyaka'da silah ve mühimmat ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 kişinin yakalanması amacıyla adli makamlara bilgi verilerek operasyon düzenlendi.

Akyaka'da 5 adreste 15 ekip, 60 jandarmanın katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda; 6 tabanca, 6 av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 821 tabanca mühimmatı, 67 av tüfeği fişeği, 1 muşta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 kolye ucu, 1 çan ve 1 kase ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli F.A., İ.T., D.Y., O.I. ve Ş.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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