Kars'ta Temmuz Asayiş Toplantısı
Kars'ta Temmuz Asayiş Toplantısı

Kars'ta Temmuz Asayiş Toplantısı
11.08.2025 12:46
Vali Ziya Polat, Kars'ta temmuz ayı asayiş verilerini değerlendirdi ve güvenlik önlemlerini açıkladı.

Kars'ta Temmuz ayı asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Ziya Polat, başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Toptaş, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı.

Vali Ziya Polat Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda kentteki asayiş ve güvenlik önlemleri masayı yatırıldı, Temmuz ayı verileri basınla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "2025 yılının Temmuz ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

289 bin 347 şahıs, 171 bin 124 araç sorgusu yapıldı, haklarında toplam 123 yıl 166 ay 224 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 39, haklarında toplam 62 bin 080 TL adli para cezası hükmü bulunan 10, İfadeye yönelik aranması bulunan 46, yoklama kaçağı 328 şahıs olmak üzere toplam 423 aranan şahıs yakalandı" dedi.

Polat, "Jandarma Komando birliklerimizce; Temmuz ayı içerisinde ilimiz kırsal alanında 129, TEM Şube tarafından Terör Örgütü Propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa ve Terörizm Finansmanı suçundan 6 şahsa yönelik olmak üzere toplam 132 operasyon icra edildi. İcra edilen adli operasyonlar sonucunda 7 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars'ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Bizler bu önceliğimiz doğrultusunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın önderliğinde Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, tüm güvenlik güçlerimiz olarak suç ve suçluyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ziya Polat, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, kars, Son Dakika

Kars'ta Temmuz Asayiş Toplantısı

Kars'ta Temmuz Asayiş Toplantısı
