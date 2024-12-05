Kars'ta Terör Propagandası Yapan 12 Gözaltında - Son Dakika
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Kars'ta Terör Propagandası Yapan 12 Gözaltında

Kars'ta jandarma, terör örgütü propagandası yapan 12 kişiyi gözaltına aldı, dijital materyallere el konuldu.

05.12.2024 13:36
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Kars'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden ve farklı platformlarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerce yürütülen detaylı teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü propagandasına yönelik dijital materyaller ve bazı dokümanlar ele geçirildi.

Terör propagandası yapan 12 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlam yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Terör Propagandası Yapan 12 Gözaltında - Son Dakika

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