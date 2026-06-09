Kars'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kars\'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı
09.06.2026 07:46
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Kars'ta 2 aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, 3'ü çocuk. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri orta refüje çıktı.

Kaza, Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 2 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 çocuk ve 2 yetişkine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının aksamaması için kontrollü geçiş sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Atak, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Çocuk, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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