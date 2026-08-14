Kars\'ta Traktör Yangını

Kars'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan traktör, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Traktörün hurdaya döndüğü yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Mecit Sapka'ya ait traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Traktörden yükselen alevleri görenlerin durumu fark etmesiyle birlikte yangına müdahale edildi. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, traktörün büyük bölümünü sardı. Alevlerin etkisiyle traktörün motor ve kabin bölümü başta olmak üzere birçok kısmı zarar gördü.

Yangının ardından traktör adeta demir yığınına dönerek, kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında traktörün çevresinde bulunan kişilerin herhangi bir zarar görmemesi ve yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması büyük teselli oldu.

Köy sınırları içerisinde meydana gelen traktör yangınıyla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanması bekleniyor.