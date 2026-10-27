Kars\'ta uyuşturucu operasyonunda metamfetamin kalıntısı bulundu, 1 kişi tutuklandı

Kars'ta polis ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Y. (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 ikamette yapılan aramalarda metamfetamin kalıntılarının bulunduğu cam aparat ile alüminyum folyolar ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen 2 ikamete operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, adreslerde detaylı arama yaptı. Aramalarda içerisinde metamfetamin kalıntısı bulunan 1 cam aparat ile yine metamfetamin kalıntılarının bulunduğu 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere ekiplerce el konuldu.

Operasyon kapsamında M.Y. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kent genelinde etkin ve kararlı şekilde artarak devam edeceği kaydedildi.