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Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen bir otomobilde yapılan operasyonda, 31,76 gram Metamfetamin maddesi ve 1 cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.D. ve B.D. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars\'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
26.12.2023 - 10:26,
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Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde takip edilen otomobil düzenlenen operasyonla ile durduruldu.

Otomobilde narkotik ekiplerince yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 31,76 gram Metamfetamin maddesi ve 1 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

"TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler A.D. ve B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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