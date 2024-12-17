Kars'ta Yakaladılar: 4 Milyon Liralık Uyuşturucu - Son Dakika
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Kars'ta Yakaladılar: 4 Milyon Liralık Uyuşturucu

Kars\'ta Yakaladılar: 4 Milyon Liralık Uyuşturucu

İstanbul'dan Kars'a giden otobüste 4 milyon lira değerinde bonzai ham maddesi ele geçirildi.

17.12.2024 10:56
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İstanbul'dan Kars'a yolcu otobüsü şoförü aracılığıyla gönderilen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan ve bonzai yapımında kullanılan ham madde polise takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Kars'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Kars'a giriş yapan otobüse operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince durdurulan otobüsün şoförü A.K. (37) üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 38,10 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin A.K. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda ise uyuşturucu tacirleri E.O. (31) ve R.Y.A.'nın (24) hava yoluyla Kars'a geleceği öğrenildi. Harakani Havaalanına inen E.O. ve R.Y.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"Piyasa değeri 4 milyon"

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen bonzai ham madesinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu ortaya çıktı. 38,10 gram bonzai ham maddesiyle yaklaşık 3 kilo 810 gram bonzai maddesi üretilebileceği öğrenildi.

"Otobüs şoförü ve uyuşturucu tacirleri tutuklandı"

Kars'a otobüs ile uyuşturucu madde sokmaya çalışan otobüs şoförü A.K., uyuşturucu tacirleri E.O. ve R.Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Yakaladılar: 4 Milyon Liralık Uyuşturucu - Son Dakika

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