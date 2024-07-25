Kars'ta yapılan 'şok' uygulamalarında 76 kişi yakalandı

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Kars'ta polis suçlulara göz açtırmıyor. Kent genelinde yapılan 'şok' uygulamalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, kentte çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 1 ayda birçok noktada 'şok' uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı ve 15 yıl ile 1 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 76 kişi, saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 76 kişi emniyete getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 76 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık taramasından geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen şüpheli 76 kişiden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 43 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik 'şok' uyguların devam edeceği bildirildi. - KARS