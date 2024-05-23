Kars'ta Yıldırım Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kars'ta Yıldırım Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars\'ta Yıldırım Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars merkeze bağlı Davul köyünde sağanak yağış sırasında hayvanları otlatan babasına yardım etmek için dışarı çıkan 15 yaşındaki T.A.'nın üzerine yıldırım düştü. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, genç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

23.05.2024 18:43
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Kars'ta üzerine yıldırım düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars merkeze bağlı Davul köyünde sağanak yağış etkili sırada merada hayvanları otlatan babasına şemsiye ve kıyafet götüren T.A.'nın (15) üzerine yıldırım düştü. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede T.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A.'nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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