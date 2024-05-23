Kars\'ta Yıldırım Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kars'ta üzerine yıldırım düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars merkeze bağlı Davul köyünde sağanak yağış etkili sırada merada hayvanları otlatan babasına şemsiye ve kıyafet götüren T.A.'nın (15) üzerine yıldırım düştü. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede T.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A.'nın cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARS