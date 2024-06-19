Kars Valisi Ziya Polat, Mehmetçik ile Bayramlaştı

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Kars Valisi Ziya Polat, üs bölgesinde Mehmetçik ile bir araya gelerek, Mehmetçiğin bayramını kutlandı.

Kars Valisi Ziya Polat, terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren askerleri üs bölgesini ziyaret etti.

Vali Polat, beraberindeki heyet ile birlikte Kurban Bayramı vesilesiyle Ermenistan sınırında yer alan Dolamaç Hudut Karakolu ile Halimcan Mevzisi'ni ziyaret ederek, her türlü hava şartlarına rağmen PKK'lı teröristlere göz açtırmayan kahraman Mehmetçiğe görevlerinde başarılar diledi.

Bir süre askerle sohbet eden Polat, yaptığı incelemelerin ardından üs bölgesinden ayrıldı. - KARS