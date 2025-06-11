Karşıyaka\'da Katı Atık Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Karşıyaka Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezinde dün çıkan yangın bugün kontrol altına alındı. Geçtiğimiz yıl İzmir'in en büyük yangınlarından biri olan bölgede bulunan tesiste, belediyenin tedbirsizliği sebebiyle çıkan yangın bölgeyi bir kez daha tehlikeye düşürdü.

Dün öğle saatlerinde Latife Hanım Mahallesi Örnekköy Sanayi Sitesi'ndeki Karşıyaka Belediyesine ait katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Katı atıklar içerisinde bulunan deodorant şişesindeki gazın alev alması sonucu çıkan alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, alevlere müdahale ederken, dumanlar kentin her yerinden görüldü. Yangın sonucu bölgede bulunan esnaflar ise dumanlar ve kokudan mağdur oldu.

"Mutlu değiliz"

Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Bülent Tosun, sürekli çıkan yangından dolayı panik yaşadıklarını, dumanlar ve kokudan dolayı da mağdur olduklarını dile getirdi. Tosun, "Geçtiğimiz sene çıkan yangında arabamız ve eşyalarımız yandı bu sene yine aynı bölgede yangın çıktı burası Karşıyaka Belediyesi'nin katı atık tesisi. Yangını rağmen bu çöpleri kaldırmadı Karşıyaka Belediyesi dün yine yandı dünden beri yangın devam ediyor. Sanki sahipsiz bir yer. Huzursuzuz mağduruz buradan çıkan yangından dolayı dumanlar iş yerimize kadar geliyor. Mutlu değiliz" diye konuştu.

Tehlikeye attı

Katı atık tesisinde yangınların sıkça çıktığı öğrenilirken, yangının çıktığı bölgenin geçtiğimiz yıl İzmir'in en büyük yangınlarından birisinin çıktığı bölgede olması dikkat çekti.

Kontrol altında

Öte yandan dün çıkan yangın, bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, tesisten dumanların çıkmaya devam ettiği görüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tesise itfaiye raporuyla yıkım kararı verildiği öğrenildi. Yanan tesiste soğutma çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR