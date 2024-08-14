Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda orman yangını

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Karşıyaka'da orman yangını

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 21.39 sıralarında Yamanlar Dağı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesini sürdüğü öğrenildi.