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Karsta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Karsta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Kars'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığı kazada, 2 yolcu hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kars Valisi Ziya Doğan, yaralıların ihtiyaç durumunda Erzurum'a sevk edileceğini belirtti.

Karsta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
05.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 22:58
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Karsta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

İki yolcu otobüsü ve kamyon birbirine girdi

KARS - Kars'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 yolcu hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Sarıkamış Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kars Valisi Ziya Doğan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Polat yaptığı açıklamada, "2 otobüs ve bir kamyonun karıştığı kazada 2 vatandaşımız vefat etti. İkisi ağır 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılar Sarıkamış hastanemize sevk edildi. İhtiyaç duyulursa Erzurum'a sevk edilecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karsta zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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