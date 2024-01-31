Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi

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Kartal D-100 karayolu yan yolda arızalanan kalas yüklü tır, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolu yan yolda Kartal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete ait Duran Ç. hakimiyetindeki 34 FZE 275 plakalı kalas yüklü tır, seyir halindeyken aks arızası nedeniyle arızalandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşmasının ardından tır sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bir süre trafik tek şeritten ilerledi. Tır sürücüsü tarafından tırın tamiri için servis ekiplerine haber verildi. Araç servis ekiplerinin tırı tamirini tamamlamasının ardından trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. - İSTANBUL