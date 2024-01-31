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Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi

Kartal D-100 karayolu yan yolda seyir halinde olan kalas yüklü bir tır, aks arızası nedeniyle trafiği durma noktasına getirdi. Tır sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verilmesinin ardından trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Tırın tamiri için servis ekipleri çağrıldı ve yaklaşık 2 saat süren tamir işlemlerinin ardından trafik normale döndü.

31.01.2024 20:04  Güncelleme: 20:05
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Kartal D-100 karayolu yan yolda arızalanan kalas yüklü tır, trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, akşam saatlerinde D-100 karayolu yan yolda Kartal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkete ait Duran Ç. hakimiyetindeki 34 FZE 275 plakalı kalas yüklü tır, seyir halindeyken aks arızası nedeniyle arızalandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşmasının ardından tır sürücüsü tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bir süre trafik tek şeritten ilerledi. Tır sürücüsü tarafından tırın tamiri için servis ekiplerine haber verildi. Araç servis ekiplerinin tırı tamirini tamamlamasının ardından trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal D-100 Karayolu Yan Yolda Arızalanan Tır Trafiği Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
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