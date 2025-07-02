Kartal\'da Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

Kartal'da aşırı hız ve alkollü araç kullanımı kazayı da beraberinde getirdi. Alkollü sürücünün süratle kullandığı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen araca çarptı. Kazada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 05.28 sıralarında Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen Kerimcan D. idaresindeki 61 SS 134 plakalı otomobil sahil yolunda hızla seyrederken kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden 34 KG 4544 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucu sürücü Kerimcan D. ve yanındaki yolcu ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kartal sahil yolu, Pendik istikametine bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri kazanın olduğu yerde de kayma riskine karşı kumlama çalışmaları yaptı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla sahil yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL