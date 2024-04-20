Kartal'da Anadolu Adalet sarayı önünde iki aile arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin araya girmeye çalıştığı kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu mahkemeye taşındı. Görülen dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı Önünde Aileler Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
Adıyaman merkezinde devam eden toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.
Malatya'da yapılan operasyonda, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 951 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 137 gram Skunk maddesi, 12 parça halinde 166,27 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 138.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazada ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, E.G. serbest bırakıldı.
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