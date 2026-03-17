Kartal\'da Araç Yangını

Kartal'da sahil yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL
