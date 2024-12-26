Kartal'da Film Platosunda Yangın - Son Dakika
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Kartal'da Film Platosunda Yangın

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Kartal'daki film platosunda çıkan büyük yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

26.12.2024 03:41
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Kartal'da film platosunda büyük yangın

İSTANBUL - Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kartal\'da Film Platosunda Yangın
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Film Platosunda Yangın - Son Dakika

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