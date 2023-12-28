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Kartal'da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi - Son Dakika
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Kartal'da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi

Kartal'da yapılan sahte alkol denetimlerinde jandarma ekipleri, toplamda 5 bin 750 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alındı ve 70 milyon TL değerinde alkol ele geçirildi.

Kartal\'da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi
28.12.2023 - 00:12,
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Kartal'da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi

İSTANBUL - Kartal'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen sahte alkol denetimlerinde jandarma ekipleri çok sayıda sahte alkollü içkiye el koydu. Operasyonda, farklı çeşitlerde olan toplamda 5 bin 750 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi birçok adreste sahte alkol denetimi gerçekleştirdi. Kartal'da yapılan denetimlerde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Satışa hazır yakalanan alkollere jandarma ekipleri el koydu. Sahte alkol üretimi yapan şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, bin 250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol, 750 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı ve 3 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şahıs ifadelerinin ardından "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet etmek suçundan mahkemeye sevk edildi.

Piyasa değeri 70 milyon lira değerinde alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı içerisinde icra edilen 50 ayrı operasyonda, piyasa değeri 70 milyon TL olarak hesaplanan 95 bin litre sahte içki, 123 bin litre etil alkol, 615 bin adet boş şişe/şişe kapağı ele geçirildi. 65 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve yaklaşık 45 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da jandarma ekipleri 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi - Son Dakika


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