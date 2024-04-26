Kartal'da Kadını Tabancayla Vurarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kartal'da Kadını Tabancayla Vurarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kartal'da bir rezidans dairesinde yaşanan olayda, Ömer Öktem adlı şahıs, tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti.

26.04.2024 09:27
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Kartal'da bir şahıs, rezidans dairesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan şahıs cinayeti itiraf etti.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü Kartal'da bulunan bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem (47), bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Yaşanan olay sonrası Öktem, öldürdüğü genç kadının eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Haberi alan kadının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının başının arka kısmında yoğun kanın bulunduğu ve elinde de tabanca olduğu tespit edildi.

İntihar etti' dedi

Ömer Öktem, Yalın ile 8 yıldır dini nikahlı olduklarını, olay günü buluşup alkol aldıklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti. Polis ekiplerince ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ömer Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öktem, savcılıkta verdiği ifadede Selin Yalın'ın ölümüyle sonuçlanan olayın kazayla olduğunu söyledi. Öktem, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da Kadını Tabancayla Vurarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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