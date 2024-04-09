Kartal'da kentsel dönüşüme verilen metruk bina alev alev yandı. Yangından korkarak kalp krizi geçiren yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Olay, Kartal Esentepe Mahallesi, Yaşardoğu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için boşaltılan binada kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş bir anda tüm binayı sardı. Alevler yan binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle panik yapan 60 yaşındaki Y.K. isimli erkek şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Y.K.'yı, Koşuyolu Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahalle esnafından Kürşat Dumanlı, "Ben esnafım 'işyeriniz yanıyor' diye telefon geldi. Ama dükkanımızda değil müteahhide verilen ve boşaltılan binada çıkmış yangın. Çatı tutuşmuş. Yan binanın camları patlamış. Diğer binadaki komşularımızdan biri korkarak kalp krizi geçirmiş" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Kentsel Dönüşüme Verilen Metruk Bina Alev Alev Yandı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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