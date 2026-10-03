Kartal'da metruk binanın çatısındaki yangın itfaiyece söndürüldü, ölü yaralı yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal'da metruk binanın çatısındaki yangın itfaiyece söndürüldü, ölü yaralı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal\'da metruk binanın çatısındaki yangın itfaiyece söndürüldü, ölü yaralı yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da metruk bir binanın çatısında 00.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlem alınan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kartal'da metruk bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, 00.30 sıralarında Petrol İş Mahallesi Derinkuyu Sokak üzerindeki metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ile çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki binalara sıçrama tehlikesine karşı önlem alınırken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından söndürülen yangının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Özbağı, stat projesinde 1 milyon doları karşılayacak
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol Canlı yayında kavga ve tehdit soruşturması: Gözaltındaki 10 sosyal medya ünlüsüne adli kontrol
Milyon dolarlık yapay zeka çipi operasyonu Milyarder teknoloji şirketi sahibi tutuklandı Milyon dolarlık yapay zeka çipi operasyonu! Milyarder teknoloji şirketi sahibi tutuklandı
Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle ADD üyeliğini de sonlandırdı AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Cemil Tugay’dan yeni hamle! ADD üyeliğini de sonlandırdı
00:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi
00:18
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
23:47
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
23:36
Resmen galibiyeti unuttuk A Milli Takım Belçika’dan da fark yedi
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
23:14
Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump’tan açıklama
Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 03:38:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da metruk binanın çatısındaki yangın itfaiyece söndürüldü, ölü yaralı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei