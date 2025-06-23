Kartal'da seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yol kenarında duran aracın kapısının aniden açılmasıyla yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kartal Soğanlık Mahallesi Millet Caddesi'nde 18 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında durarak aniden kapısını açtı. Bu sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsü açılan kapının çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsünün ayaklarının kırıldığı öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yere savrulan motosiklet sürücüsünün seyir halindeki başka bir aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartal'da Motosiklet Sürücüsü Kapı Açılmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?