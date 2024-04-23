Kartal'da Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

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Kartal'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ağacı devirerek yol kenarındaki arsaya uçtu. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kartal'da Topselvi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BBV 821 plakalı otomobil sürücüsü Yaşar Tankuş, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımdaki ağaca çarparak yol kenarındaki arsaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye olay yerinde kalp mesajı yaptı. Yaralı, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken, otomobil kullanılamaz geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören Hilal Bayar, "Araç karşı şeritten geliyordu. Kısa süre sonra havada döndüğünü gördüm. Otomobil çok şiddetli bir şekilde çarptı. Ardından araç bu alana uçtu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik. Sürücünün durumu ağırmış. Biz öyle bilgi verdiler" dedi. - İSTANBUL