Kartal'da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kartal'da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı

Kartal'da sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden biri daha sonra yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de gözaltına alındı.

04.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Kartal'da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kartal'da sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 21 Kasım 2023 tarihinde saat 02.15 sıralarında sokak üzerinde yürüyen Yavuz P. isimli şahıs silahla vurularak öldürülmüştü. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Y.A. ve A.A.A.isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.A. hakkında 7 suç kaydı, M.Y.K. hakkında 3 suç kaydı ve A.A.A hakkında 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheli 3 şahsın sokak üzerinde maktul şahsa ateş ederek yaraladıkları ve motosiklete binerek olay yerinden firar ettikleri tespit edildi. olay yerinden mağdur şahsa ait olduğu değerlendirilen 1 adet greepzone ibareli 9 mm ruhsatsız tabanca ile 22 adet kovan elde edildi. Çalışmaların devamında, bahse konu öldürme olayının alacak verecek kaynaklı meydana gelmiş olduğu değerlendirildi, firari şüphelilerden A. Ş. A. ve M. Y.K. isimli 2 şahıs olaydan sonra Trabzon ve Sakarya illerinde yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Devam eden çalışmalar sonucu firari şüphelilerden Y.A. isimli şahıs 3 Mart'ta Kartal'da bulunan bir ikamette yakalandı. Ayrıca ikamette bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olduğu anlaşılan 4 şahıs da yakalanarak gerekli işlemler için polis merkezine teslim edildi. İkamette yapılan aramada; 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 36 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli Y. A. isimli şahıs, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartal'da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da sokak ortasında 1 kişiyi silahla öldüren 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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