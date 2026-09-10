Kartal Orhantepe'de markette çıkan yangın binaya sıçradı, iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kartal Orhantepe'de markette çıkan yangın binaya sıçradı, iş yeri kullanılamaz hale geldi

Kartal Orhantepe\'de markette çıkan yangın binaya sıçradı, iş yeri kullanılamaz hale geldi
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Kartal Orhantepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın altındaki markette saat 07.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini ve binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangında market kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Alevler binaya da sirayet ederken çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal Orhantepe'de markette çıkan yangın binaya sıçradı, iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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