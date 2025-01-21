Kartalkaya'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika
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Kartalkaya'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı

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Kartalkaya'daki otel yangınında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kurtulma çabaları sürüyor.

21.01.2025 10:04
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Kartalkaya'da otelde yangınını can pazarı: Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar

BOLU - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınında söndürme çalışmaları sürüyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kartalkaya\'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı
Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Kartalkaya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı - Son Dakika

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