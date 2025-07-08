Kartalkaya\'daki Yangın Davasında İkinci Duruşma Tamamlandı

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada duruşmaların ikinci günü tamamlandı. İkinci güne kadar toplamda 17 sanığın savunması alındı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda görülen duruşmada, aralarında otel sahibi, otel yöneticileri, belediye yetkilileri ve özel idare yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu toplam 32 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci gününde 17 sanığın savunması alındı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek çeşitli gerekçeler sundu. Son olarak 17. sanık olarak savunması dinlenen Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadı otelin tutuklu Genel Müdürü Emir Aras, avukatlar tarafından çapraz sorguya alındı. Tutuklu sanık Aras'ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıklarının savunmalarını beyan etmesi için duruşmaya yarın sabah 09.00'a kadar ara verdi. - BOLU