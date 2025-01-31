Kartalkaya Otel Faciasında Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Faciasında Tutuklama Talebi

Kartalkaya Otel Faciasında Tutuklama Talebi

Yangında hayatını kaybedenlerin aile avukatları, otel sahibi ve ailesi için tutuklama istedi.

31.01.2025 14:39
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Kartalkaya'da yaşanan otel faciasında hayatını kaybeden Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan'ın aile avukatları, yönetim kurulunda yetkili otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunduklarını açıkladı. Mal varlıklara tedbir konulması gerektiğine değinen Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Bu durum göz ardı edilirse ileride Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızlarını yurtdışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olabilir. Bu toplum vicdanını bir kere daha yaralar" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın, 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. İş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman (45) ile kızı Lalin de (16) bu faciada yaşamını yitirdi. Eşini ve kızını ihmaller zincirinin bulunduğu otelde kaybeden iş adamı Rıfat Doğan ve kayınpederi Yusuf Yaman, davanın peşini bırakmayacaklarını açıkladı. Ailenin avukatları Bolu Baro Eski Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz ve Avukat Hasan Tiftik, önemli açıklamalarda bulundu. Gizlilik kararı olmadığı halde dosyaya ulaşamadıklarını ifade eden avukatlar, otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızları için tutuklama talebinde bulunduklarını belirtti. Ayrıca Yaman ve Doğan ailesinin avukatları, Ergül ailesinin mal varlıklarında el değiştirmelerinin olabileceği uyarısında da bulundu. Mal varlıklara tedbir konulması gerektiğine değinen Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Bu durum göz ardı edilirse ileride Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızlarını yurtdışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olabilir. Bu toplum vicdanını bir kere daha yaralar" dedi.

"Dosyada gizlilik kararı yok ancak fiili olarak gizlilik uygulanmaktadır"

Taleplerini gönderdiklerini ancak sonuçlarını bilmediklerini ifade eden Avukat Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz, "Yüreğimiz yanıyor. Ceren benim çok eski ve yakın bir arkadaşımdı. Ceren, kızımız Lalin ve yangında can veren diğer vatandaşlarımız için bundan sonra neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bu dosyanın hukuki sürecinin yürümesiyle ilgili büyük sıkıntılarımız var. Bizler dosyaya ulaşamıyoruz. Dosyada gizlilik kararı yok ancak fiili olarak gizlilik uygulanmaktadır. Dosyalara hiçbir avukat ulaşamıyor, inceleyemiyor. Taleplerimizi gönderiyoruz fakat sonuçlarını bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

Halit Ergül'ün eşi ve kızları için tutuklama talebi

Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi ve kızlarının yönetim kurulunda yetkili temsilci olduklarını belirten Avukat Yılmaz, "Bunlardan en önemlisi dışarıda şu anda tutuklu bulunmayan otel yönetim kurulu başkan yardımcısı Emine Murtezaoğlu Ergül. Bunların kızları yönetim kurulunda yetkili temsilci olmalarına ve yangında sağ salim kurtulmalarına rağmen hiçbir sorumluluk hala addedilmemekte. Değil tutukluluk, kendilerinin bilgilerine bile hala başvurulmamıştır. Bu konu bütün aileleri fevkalade yaralamaktadır. Çünkü hala ne mal varlıklarına konulan bir tedbir ne de yurt dışı yasağı uygulanmaktadır. Biz hem Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül hem de kızları için tutuklama talebinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"Malları üzerine savcılık tarafından tedbir konulmalıdır"

Mal varlıklarında el değiştirmelerin olabileceğini belirten Avukat Hasan Tiftik ise ilerleyen aşamalarda diğer fertlerin ifadelerinin alınabileceğini belirterek, "Belki ifadeleri ilerleyen aşamalarda alınabilir. Bu şirketlerin malları üzerine savcılık tarafından tedbir konulmalıdır. Bu, mağdurların yeniden mağdur edilmesini önleyeceği gibi gelecekte alacakları oldukları tazminatları da sağlamış olur. Araçlarının devredildiği duyumları gayet açık her tarafta konuşuluyor. Bu adliye içerisinde bile konuşuluyor. Bunları da bilebilecek durumdalar. Konu maddiyat değildir. Onların hiçbir ceza almadan ileride rahat şekilde maddi manevi yurt dışına gidip yaşamaları ihtimali dahi hepimizi fevkalade rahatsız etmektedir. Şu anda herhangi bir yaptırım yok. Yurt çıkış yasağı var mı? Yok. Henüz daha ifadesi alınmayan yönetim kurulu üyeleri ve özellikle şirketi temsil yetkili kişiler olduğunu biliyoruz. Bunu da belirtmek isterim" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya Otel Faciasında Tutuklama Talebi - Son Dakika

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