Kartalkaya Otel Yangını Davasında Tutuklu Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika
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Kartalkaya Otel Yangını Davasında Tutuklu Sayısı 22'ye Yükseldi

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

08.02.2025 15:56  Güncelleme: 16:03
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Kartalkaya otel yangını davasında tutuklu sayısı 22 oldu

BOLU - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan otelin aşçısı Enver Öztürk tutuklandı. Yangınla ilgili tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, gözaltına alındı. Gözaltındaki aşçı Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece davaya ilişkin tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

Kaynak: İHA

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