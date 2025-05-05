Kartepe'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Hafif ticari araç bariyere saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Kartepe geçişinde seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 34 HIY 929 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç ise olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.