Kartepe'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kartepe'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

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Kocaeli Kartepe'de hafif ticari araç bariyere çarptı, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2025 11:25
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Hafif ticari araç bariyere saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Kartepe geçişinde seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 34 HIY 929 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İ.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç ise olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Bariyere Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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