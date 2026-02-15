Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, binanın çatısında hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadı. - KOCAELİ
Kartepe'de Çatı Yangını
