Kartepe'de Çifte Cinayet: Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kartepe'de Çifte Cinayet: Şahıs İntihar Etti

Kartepe\'de Çifte Cinayet: Şahıs İntihar Etti
13.09.2025 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de hemşire sevgilisi ve kardeşini öldüren Erhan Derse intihar etti. Cenazeleri defnedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sevgilisini ve kardeşini öldüren şahsın intihar ettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Evli olan şahsın, aralarındaki ilişkiyi karısına açıklayan hemşire sevgilisini ve kardeşini öldürdüğü iddia edildi. Sevgilisi tarafından katledilen kadın ve kardeşi, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve aralarındaki ilişkiyi karısına açıkladığı ileri sürülen iki çocuk babası Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi. İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Abla ve kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Önleri kesilerek öldürülen abla ve kardeşin cenazeleri hastane işlemleri sonrasında ailelerine teslim edilerek Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi. Sapanca Merkez Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından bir çocuk annesi İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç, Sapanca Kemer Mezarlığı -2'ye defnedildi. Cenaze namazında ise babanın güçlükle ayakta durması, gözyaşı dökerek sessiz kalması yürekleri dağladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Politika, Sapanca, Kocaeli, Kartepe, Cinayet, sakarya, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Çifte Cinayet: Şahıs İntihar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar Üniversite yurdunun mutfağında vahşet: Ayıyı parçalarına ayırdılar
TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı TMSF tarafından el konulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

19:15
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11’ler belli oldu
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 19:22:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kartepe'de Çifte Cinayet: Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.