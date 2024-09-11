Kartepe'de cipin üzerinden geçen çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kartepe'de cipin üzerinden geçen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kartepe\'de cipin üzerinden geçen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cipin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Kaan, son yolculuğuna uğurlandı. Futbol oynamayı çok seven ve Uzunçiftlik Spor Kulübü sporcusu olan Kaan'ın tabutuna da forma konuldu.

11.09.2024 14:31  Güncelleme: 14:37
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cipin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Kaan, son yolculuğuna uğurlandı. Futbol oynamayı çok seven ve Uzunçiftlik Spor Kulübü sporcusu olan Kaan'ın tabutuna da forma konuldu.

Olay, dün Sarımeşe Sezenler Caddesi'ndeki Sarımeşe İlköğretim Okulu'nun önünde meydana geldi. Öğle arasında arkadaşından ödünç aldığı bisiklete binerek okuldan çıkan 8. sınıf öğrencisi Kaan Altunter (12), A.Ç. idaresindeki 41 AU 325 plakalı Kia marka cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Kaan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Başiskele'deki özel hastanede hayatını kaybetti.

Altunter'in cenazesi, Ataevler Mahallesi'ndeki Bahçelievler Cami'de kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığına defnedildi. Uzunçiftlik Spor Kulübü U14 yaş grubu oyuncusu olan Kaan'ın tabutuna da forma serildi.

Cenaze namazına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kartepe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler de katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de cipin üzerinden geçen çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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