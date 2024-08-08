Kartepe'de Park Halindeki Otomobilin Gösterge Paneli Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartepe'de Park Halindeki Otomobilin Gösterge Paneli Çalındı

Kartepe\'de Park Halindeki Otomobilin Gösterge Paneli Çalındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobilin camı kırılarak gösterge paneli çalındı. Otomobil sahibi şikayetçi oldu.

08.08.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobilin camı kırılarak "hayalet ekran" diye tabir edilen gösterge paneli çalındı. Kırık cam parçalarını görünce neye uğradığını şaşıran otomobil sahibi ise şikayetçi oldu.

Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Gündoğdu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Park halindeki BMW marka otomobiline yönelen Gündoğdu, kırık cam parçalarını gördü. Gösterge panelinin çalındığını fark eden Gündoğdu, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde ve çevresinde incelemeler yaptı. Şüpheli ya da şüphelilerin, otomobilin kapısını açamadığı, kırılan sol arka camdan içeri girilerek hırsızlığın gerçekleştiği öğrenildi.

Sabah saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktığını söyleyen Hüseyin Gündoğdu, "İşe gitmek için aşağıya indiğimde arabanın arka camının kırıldığını ve hayalet ekranın yerinden sökülerek çalındığını gördüm. Bu tür olayları hiç tasvip etmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Polislere haber verdim. Arkadaşlar gelip incelemeler yaptılar" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kartepe, kocaeli, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de Park Halindeki Otomobilin Gösterge Paneli Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Park Halindeki Otomobilin Gösterge Paneli Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement