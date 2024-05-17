Kartepe'de yatalak genç kız yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Kartepe'de yatalak genç kız yatağında ölü bulundu

Kartepe\'de yatalak genç kız yatağında ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız, yatağında ölü bulundu. Ailesi tarafından uyandırılamayan genç kız için çağrılan sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olayın şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

17.05.2024 14:20
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız, yatağında ölü bulundu.

Olay, Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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