Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zincirleme trafik kazasına karışan hafif ticari araç kağıt gibi ezildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan K.A. idaresindeki 54 FJ 173 plakalı Peugeot mark hafif ticari araç, B.D. idaresindeki 41 SE 467 plakalı hafif ticari araç ve E.E. idaresindeki 16 BGF 121 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken, 54 FJ 173 plakalı hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada, 41 SE 467 plakalı aracın sürücüsü E.E. ve 54 FJ 173 plakalı araçtaki sürücü K.A. ile A.D. isimli kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurup yardıma gitti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.
Tedavi altına alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapandı. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü araç geçişleri sağlandı. Kaza yapan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kartepe'de Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?