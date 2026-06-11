Kartepe'deki Yangında 10 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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Kartepe'deki Yangında 10 Dönüm Zarar Gördü

Kartepe\'deki Yangında 10 Dönüm Zarar Gördü
11.06.2026 17:31
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Kartepe'deki SEKA Kamp Piknik Alanı'ndaki yangında 10 dönümlük sazlık alan tahrip oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan SEKA Kamp Piknik Alanı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SEKA Kamp Piknik Alanı mevkisinde bulunan kurumuş sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ekipler, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanın tahrip olduğu tespit edildi.

Yangını görerek bölgeye gelen vatandaşlardan Mustafa Güray, piknik alanına gelen ziyaretçilerin ateş kullanımı konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Güray, "Yaklaşık 10 dönümlük alan tahrip oldu. Bilinçsizce yapılan piknik nedeniyle yangının çıktığını düşünüyorum. Misafirlerin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'deki Yangında 10 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Ahsen Col Ayşe Ahsen Col:
    sazlık alanda bilinçsiz ateş kullanımından kaynaklı bir yangın olmuş bu da bize insanların doğaya karşı sorumluluk bilincinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyo 0 0 Yanıtla
  • Sedat Koyuncu Sedat Koyuncu:
    10 dönüm gitti de ne oldu yani bi yangın söndürdüler tamam ama asıl sorun buralarında kontrol eksikliği hiç kimsenin umrunda değil galiba 0 0 Yanıtla
  • İrfan Citak İrfan Citak:
    bu piknik alanlarında hep bu sorunlar yaşanıyo işte insanlar biraz sorumluluk almamız lazım ama kimse dinlemiyo maalesef tabii itfaiye ekiplerine teşekkür etmek lazım hızlı müdahale etmişler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kartepe'deki Yangında 10 Dönüm Zarar Gördü - Son Dakika
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