Kaş\'ta Ters Dönme Kazası

Antalya'nın Kaş ilçesinde virajı alamayan kamyonet, yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada araç içinde bulunan 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Demre istikametinden Kaş istikametine giden Ersin İn idaresindeki 50 AEN 325 plakalı kamyonet, Ağullu Mahallesi futbol sahası altı D-400 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bankete çarparak şarampolde ters döndü. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA