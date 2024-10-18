Kask Farkındalığı Etkinliği Düzenlendi

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 'Kask Farkındalığı' etkinliğine katılarak motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Etkinlikte 'Hayata Kastım Değil Kaskım Var' ve 'Hayatı Kafama Takıyorum' sloganlarıyla kask kullanımının önemi vurgulandı ve sürücüler güvenli sürüşün vazgeçilmezi olan kask kullanımı konusunda bilgilendirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik çerçevesinde sürücülere kask dağıtıldı. Kask kullanımını önemsediğini belirten Vali Yiğitbaşı, bu konuda denetimlerin de aralıksız devam ettiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR