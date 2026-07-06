Kask Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Kask Hayat Kurtardı

06.07.2026 15:05
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Manavgat'ta motosiklet tabelaya çarptı, kask sayesinde sürücü hayatta kaldı. Alkollü olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarındaki tabelaya çarpan motosikletin sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tarık B.'nin kullandığı 07 BNE 137 plakalı motosiklet yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çalılıklara fırlayan motosikletli yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi.

Fark ettiğinde kafasını eğmeye çalıştı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletiyle süratli bir şekilde ilerleyen sürücünün tabelanın iki demirinin arasındaki dar boşluktan geçtiği sırada başını eğmesine rağmen çarpması ve ardından yola savrulma anları yer aldı. Sürücünün başındaki kask sayesinde ölümcül bir kazayı ucuz atlattığı görüldü.

Geçtiğimiz yıl da aynı tabelaya motosiklet çarpmış, sürücüsü ağır yaralanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kask Hayat Kurtardı - Son Dakika

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