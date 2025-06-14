Kask Hayat Kurtardı: Motosiklet Kazası

Başını kaldırıma çarpan motosikletli kask sayesinde kazayı ucuz atlattı

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi ile Mithatpaşa Caddesine kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yılmaz'ın kullandığı 07 ADR 450 plakalı otomobil ile Furkan Muhammet Dokumacı'nın kullandığı 07 CBR 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle başını kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yaralanan ve yardımına ilk olarak çevredeki esnafların koştuğu motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.