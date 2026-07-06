Kassel'de Gıda Skandalı Davası Başladı - Son Dakika
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Kassel'de Gıda Skandalı Davası Başladı

06.07.2026 13:13
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Wilke fabrikasında üretilen sosislerdeki Listeria nedeniyle 11 kişinin ölümüyle ilgili dava açıldı.

Almanya'nın Kassel şehrinde sattıkları küflü ve kirli sosislerde tespit edilen Listeria bakterisi nedeniyle 11 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Wilke fabrikasının eski genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve üretim müdürünün yargılanmasına başlandı.

Almanya'da gıda güvenliğine ilişkin büyük bir skandalla ilgili dava süreci başladı. Kassel şehrinde sattıkları kirli ve küflü sosislerde tespit edilen Listeria bakterisi nedeniyle 11 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Wilke isimli fabrikanın eski genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve üretim müdürünün yargılanmasına başlandı.

Kassel Bölge Mahkemesi'ne sunulan yaklaşık 160 klasörlük iddianameye göre; üç sanık, 11 kişinin ihmal sonucu ölümüne sebebiyet verme, 7 kişinin ağır bedensel zarar görmesine neden olma, 17 dolandırıcılık, 18 üretim yasalarını ihlal ve ihmal yoluyla tehlikeli bedensel zarara teşebbüs ile suçlanıyor.

Alman kamuoyunun yakından takip ettiği davada kararın, 15 duruşmanın ardından 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

Gıda skandalı Ekim 2019'da ortaya çıktı

Almanya'nın son yılların en büyük gıda skandalı, ülkenin salgın hastalıklar konusunda otorite kurumu olan Robert Koch Enstitüsünün (RKI) 2018 yılında Listeria enfeksiyonlarında artış tespit etmesiyle ortaya çıkmıştı. Robert Koch Enstitüsü yaptığı araştırmada, Listeria enfeksiyonu geçiren hastaların ağırlıklı olarak bakımevlerinde ve kliniklerde kaldığı belirlenmişti. Bakımevlerine ve kliniklere gıda tedariki yapan şirketlerin araştırılması sürecinde ise tedarik zincirinin en yoğun gerçekleştiği Wilke isimli fabrikaya ulaşılmıştı. Bunun üzerine Ekim 2019'da Kassel kentinin batısındaki Waldeck-Frankenberg bölgesinde faaliyet gösteren Wilke isimli şirketin fabrikasında üretilen sosislerde küf ve kirden kaynaklı Listeria bakterisi tespit edilmişti.

Hijyen şartları yetersiz fabrikada sosis üretildi

Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrika hemen kapatılırken, yapılan araştırmada fabrikanın hijyen şartlarının yetersiz olduğu, sosis ve etlerin açıkta taşındığı bu nedenle güvenli gıda üretimi sunacak kapasitesi olmadığı belirlendi. Tesisin Listeria bakterisinin yayılmasına ideal şartlar sunduğu tespit edildi. Baharat depolama alanında küflerin bulunduğu, kısmen bozulmuş ürünler kullanıldığı, tarihi geçmiş ürünlerin de yeni son kullanma tarihleri verilerek piyasaya sürüldüğü de belirtilmişti.

Ölenlerin Wilke tarafından tedarik sağlanan bakım evlerinde kaldıkları ortaya çıkmıştı

Kassel Savcılığı'nın soruşturmasında 37 kişinin Listeria testinin pozitif çıktığı belirlenmişti. Yaşları 47 ile 86 arasında olan 11 kişinin Wilke fabrikasında üretilen sosislerden kaynaklı Listeria bakterisi nedeniyle öldüğü, yaşları 31 ile 76 arasında değişen 7 kişinin de ağır enfeksiyon nedeniyle onarılamaz bedensel zarara uğradıkları tespit edilmişti. Hayatını kaybeden kişilerin tamamının, ölümden önce Wilke tarafından tedarik sağlanan farklı bakım evlerinde kaldığı da belirlenmişti. - KASSEL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kassel'de Gıda Skandalı Davası Başladı - Son Dakika

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