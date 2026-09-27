Kastamonu Cide\'de 690 kişi sorgulandı, Emniyet Müdürü Taş, \'tahammülümüz yok\' dedi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, 690 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetime katılan polis ekiplerine seslenen İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, "Bu vatan, bu memleket bizim. Buraya en ufak bir halel getirecek herhangi bir kötülüğe tahammülümüz yok" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 690 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 24 iş yeri, metruk alan ve metruk binalar kontrol edildi. Trafik denetimleri kapsamında da 109 araç kontrol edildi. Kontrollerde 7 araca çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.

Uygulamaya katılan polis ekiplerine seslenen İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, "Asayişi sağlamak için, halkın huzur ve güven ortamını temin etmek için, can ve mal emniyetini korumak için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkın memnuniyeti, devlete olan teveccühü çok yüksek. Hem asayiş yönünden hem trafik yönünden hem uzmanlık gerektiren operasyonel birimler yönünden ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu vatan, bu memleket bizim. Buraya en ufak bir halel getirecek herhangi bir kötülüğe tahammülümüz yok. Bütün gücümüzle sahadayız. Hukukun üstünlüğüne, kişi hak ve özgürlüklerine riayet edeceğiz" dedi.