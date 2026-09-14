Kastamonu Cide'de bıçakla yaralanan C.Y. hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu Cide'de bıçakla yaralanan C.Y. hastanede tedavi altına alındı

Kastamonu Cide\'de bıçakla yaralanan C.Y. hastanede tedavi altına alındı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Bağırsak ve böbreklerinde zedelenme tespit edilen C.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Karakol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. (20) ile ismi öğrenilemeyen şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y., aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.Y., ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen ve evinde fenalaşan C.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. C.Y.'nin bağırsak ve böbreklerinde bıçak darbelerinden kaynaklı zedelenme olduğu tespit edildi.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada C.Y.'yi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu Cide'de bıçakla yaralanan C.Y. hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

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